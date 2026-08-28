PRIMAVERA | Lazio, Punzi pronto per l'esordio in casa: al Fersini arriva l'Albinoleffe

RASSEGNA STAMPA - La vittoria sul campo del Lecce all'esordio stagionale è ormai in archivio, la Primavera di Punzi è concentrata sul debutto al Fersini contro l'Albinoleffe. La partita, ricorda il Corriere dello Sport, è in programma sabato 29 agosto alle 11. Gli avversari si presentano nella Capitale con la voglia di riscattare la sconfitta ottenuta nella prima giornata di campionato, contro il Cagliari.

"Mi ha impressionato la velocità del reparto avanzato e la loro solidità, oltre che la loro qualità tecnica per fare la differenza nell'uno contro uno e negli spazi stretti" ha detto il tecnico dei lombardi, rimasto colpito dai biancocelesti. Sarà una sfida impegnativa, a cui i padroni di casa dovranno prestare massima attenzione.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE