Lazio, porte aperte a Formello: ecco quanti tifosi saranno presenti

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RASSEGNA STAMPA - Alle 18.00 in punto si apriranno le porte del centro sportivo di Formello per accogliere i tifosi che hanno raccolto l’invitò della società a partecipare all’allenamento della Lazio a porte aperte.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport da Formello fanno sapere che tutti i posti messi a disposizione sono andati esauriti e, stando alle prenotazioni effettuate su Vivaticket, dovrebbero essere stati emessi 1.200 biglietti con la disponibilità esaurita in pochi minuti.

Un dato sicuramente interessante anche se non rappresenta in nessun modo un cambio di rotta del tifo organizzato: la Nord e la Tevere, infatti, non parteciperanno all’iniziativa. Probabilmente buona parte dei presenti oggi appartiene alla porzione di pubblico, 4.200 circa, che hanno sottoscritto l’abbonamento e che quindi legittimamente hanno deciso di continuare a frequentare lo stadio.

Nella passata stagione la Lazio aveva aperto le porte di Formello anche alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ma, in quel caso, i 1.100 posti prenotati si sono trasformati in una presenza di circa 300 tifosi con i supporter del tifo organizzato che invece erano andati a salutare la squadra in maniera autonoma a Fiumicino.

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