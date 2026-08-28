Lazio, quanti infortuni: Gattuso come Sarri un anno fa. È solo un caso?

RASSEGNA STAMPA - Buona la prima per la Lazio che sul campo del Bologna ha ottenuto i primi 3 punti della stagione. Una vittoria macchiata dagli infortuni, quelli di Marusic e Dele-Bashiru che ne avranno per almeno 15-20 giorni. Non sono gli unici in infermeria, con loro c’è anche Cataldi che dovrà stare fermo per almeno un altro mese e mezzo. Si era unito Pellegrini, fermato da un sovraccarico muscolare.

Una situazione complicata per Gattuso che solo qualche settimana fa aveva detto di essere soddisfatto perché la squadra aveva superato indenne il precampionato e la Coppa Italia. Una circostanza non sconosciuta alla Lazio, che - si legge sul Corriere dello Sport - ha rievocato quella vissuta da Sarri un anno fa, quando furono presi in considerazione il caldo di Formello e i campi nuovi. I biancocelesti per il secondo anno consecutivo hanno svolto il ritiro “a casa”. Può essere un caso o forse no. L’ex Milan spera si tratti solamente di una fatalità e che possa riavere presto a disposizione tutta la rosa.

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