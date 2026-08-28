Calciomercato Lazio | Cancellieri, “no” al Genoa: la situazione

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio dopo aver messo concluso l'affare per portare Pinamonti alla corte di Gattuso, si sta concentrando sulle uscite. Matteo Cancellieri è finito al centro del mercato in questi ultimi giorni, nonostante sia stato impiegato con maggiore regolatità, e su di lui hanno messo gli occhi diversi club di Serie A e l'ultimo ad aggiungersi è stato il Genoa.

Nelle ultime ore i rossoblù avrebbero provato a mettere a segno l’assalto decisivo, ma il biancoceleste - come riportato da Damio Er Faina a Radio Laziale - avrebbe rifiutato il trasferimento a Genova. Saranno giorni fondamentali per capire di più sul suo futuro considerando che a breve il mercato estivo chiuderà i battenti e rimanderà ogni discorso a gennaio.

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