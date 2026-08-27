Conference League, festeggia anche l'Atalanta di Sarri: Hapoel ko e qualificazione
27.08.2026 21:54 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Saranno sette le squadre italiane che giocheranno in Europa in questa stagione. L'ultima a qualificarsi è propriro l'Atalanta che conquista il pass per i gironi di Conference League battendo di misura l'Hapoel.
Sfida difficile per la Dea che nel primo tempo non riesce a rendersi quasi mai pericolosa. Tutto cambia con i cambi di Sarri perché dopo appena un minuto dalla sua entrata Scamacca mette in porta un tiro-cross di Bernasconi e porta in vantaggio i bergamaschi. L'Hapoel ci prova nel finale ma alla fine la Dea ottiene il successo e la qualificazione.
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