Italia Viva deride Lotito su Tik Tok: c'entrano la Lazio e la protesta dei tifosi
Il nome di Claudio Lotito non è solo al centro delle polemiche nel mondo del calcio, ma anche in quello politico. In questo caso, si tratta di una diatriba social, con il senatore di Forza Italia che viene deriso dal profilo ufficiale del partito Italia Viva. In particolare, su Tik Tok il profilo del partito politico guidato da Matteo Renzi ha preso di mira il presidente della Lazio utilizzando una caption che recita "40mila firme per fargli liberare la Lazio, nel centrodestra iniziano a scaricarlo". Poi, più in basso "Letteralmente Lotito nel frattempo:", con i video del patron biancoceleste che scorrono di sottofondo mentre viene ripreso con gli occhi chiusi (episodi per i quali Lotito è particolarmente noto), in uno stato assopito, in Senato.