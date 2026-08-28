WOMEN | Piemonte, il retroscena sulla trattativa con la Roma e il derby: "Deciderò se..."

Martina Piemonte ha iniziato una nuova stagione con la maglia della Roma. Dopo 8 anni, di cui gli ultimi passati alla Lazio, l’attaccante ha deciso di tornare in giallorosso e nell’intervista concessa ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha raccontato com’è andata la trattativa: “Avevo offerte all’estero e no, ma l’unica squadra in cui volevo andare in Italia era la Roma. L’ho detto fin dal principio anche al mio procuratore. Volevo solo e soltanto la Roma”.

Alla Roma, Piemonte ha ritrovato alcune vecchie compagne e soprattutto, Elisabetta Oliviero con cui ha vissuto gli ultimi anni in biancoceleste: “Con Bergamaschi ci conosciamo da una vita, al Milan mi ha fatto fare tanti gol, così come Giugliano e Greggi. Sicuramente l’intesa consolidata negli ultimi due anni con Betta è un plus adesso che siamo qui insieme”.

Il derby sarà una sfida particolare per l’attaccante che si augura di segnare e sull’esultanza - considerando il passato alla Lazio - ha spiegato: “Quello si vedrà in campo, sono una persona istintiva. Deciderò sul momento”.

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