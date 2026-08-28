Calciomercato Lazio | Rebus Romagnoli: se parte piace Zebic della Dinamo

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RASSEGNA STAMPA - Pochi giorni alla fine della sessione estiva di calciomercato e in casa Lazio il mercato in uscita non si è ancora chiuso. Tra i partenti c’è infatti Matteo Cancellieri anche se la sua situazione è un vero e proprio rebus.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il contratto di Cancellieri scade a giugno e per lui non arrivare diverse offerte anche se nessuna sembra convincerlo in modo definitivo. Cancellieri ha infatti più interesse a decidere il futuro gennaio quando potrà legarsi ad altri club per la prossima stagione.

Un altro giocatore in uscita è Ratkov per il quale si tratta con il Siviglia, unica destinazione gradita all’attaccante per cui Lotito ha speso 13 milioni a gennaio.

Da capire anche la questione legata a Romagnoli. L’Atalanta, dopo aver ceduto Ahanor, potrebbe farsi avanti. In caso di partenza definitiva di Romagnoli la Lazio valuterebbe il profilo di Marko Zebic, diciannovenne della Dinamo Zagabria.

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