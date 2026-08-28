Lazio, Lotito pensa alla Reggina: niente Formello, sarà a Reggio Calabria

RASSEGNA STAMPA - Porte aperte a Formello. I tifosi potranno entrare nel centro sportivo per l'allenamento della Lazio di oggi (venerdì) pomeriggio, alle ore 18. Di fronte alla squadra ci saranno circa 1.200 persone al Fersini, che assisteranno alla sgambata dei ragazzi di Gattuso in vista della seconda giornata di campionato contro il Genoa. Ma come riportato da Il Corriere dello Sport, non ci sarà Lotito. Questa sera infatti il presidente sarà a Reggio Calabria per la presentazione della Reggina, di cui è proprietario da quest'estate.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03