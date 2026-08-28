Lazio, non è detto che Cancellieri parta: c'è uno scenario che preoccupa
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Matteo Cancellieri può infiammare gli ultimi giorn di mercato. Da una sua eventuale uscita, infatti, dipendono ulteriori mosse in entrata della Lazio.
Una cessione dell'esterno classe 2002 non è però da dare per scontata. Nonostante l'interesse di numerosi club in Serie A, Cancellieri potrebbe scegliere di rimanere nella Capitale per gli ultimi mesi che gli restano da contratto (in scadenza 2027) e accordarsi successivamente con un ipotetico nuovo club, magari già dalla sessione invernale di calciomercato. Cancellieri aspetta un'opzione allettante, su tutte la Fiorentina.
Quest'opzione, riportata da Il Messaggero, non è da escludere. In questo modo, l'ex Verona potrebbe chiedere anche qualcosa in più dal punto di vista economico.