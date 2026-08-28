Italia, che svolta per l'attacco di Mancini: Tresoldi ha scelto gli Azzurri
28.08.2026 11:30 di Simone Locusta
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Tresoldi ha detto sì all’Italia di Mancini. Come riportato da Gazzetta.it, l’attaccante del Club Brugge, seguito a lungo anche dalla Roma in estate, ha scelto gli Azzurri dopo aver vestito la maglia della Germania Under 21. Ora si attende il via libera della FIFA per poterlo convocare già per la Nations League del 18 settembre.
Mancini punta anche su Alessandro Romano del Cagliari, che ha già scelto l’Italia, mentre resta da convincere Matteo Palma dell’Udinese, attualmente infortunato.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.