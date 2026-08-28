Serie A, via alla seconda giornata: apre il Milan, chiude Atalanta-Bologna

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© foto di Federico De Luca 2026

Tutto pronto per l’inizio della 2ª giornata di Serie A che prenderà il via venerdì 28 agosto.

Ad aprire la giornata sarà la sfida di San Siro tra Milan e Venezia in programma alle 20.45 e sarà l’unica di giornata.

Sabato 29 agosto alle 18.30 sono invece in programma tre sfide: Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese mentre, alle 20.45, si giocherà Juventus-Parma.

Un solo match domenica 30 agosto alle 18.30, quello tra Napoli e Como, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.

A chiudere lunedì 31 agosto alle 18.30 Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna.

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