Serie A, via alla 29ª giornata: apre Torino - Parma, chiude la Fiorentina
Tutto pronto per l'inizio della 29ª giornata del campionato di Serie A che prenderà il via a partire da oggi, venerdì 13 maggio, con la sfida dell'Olimpico tra Torino e Parma, in programma alle 20.45.
Tre le sfide in programma sabato 14 marzo: alle 15.00 ci sarà il big match tra Inter e Atalanta, alle 18.00 sarà la volta di Napoli-Lecce mentre alle 20.45 di Udinese-Juventus.
Il lunch match della domenica sarà appannaggio di Verona e Genoa mentre alle 15.00 scenderanno in campo Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna. Alle 18.00 sarà la volta di Como-Roma mentre alle 20.45 andrà in scena il big match tra Lazio e Milan.
Cremonese e Fiorentina chiuderanno la giornata lunedì 16 marzo nella gara in programma alle 20.45.
