Formula 1 | Ferrari, Hamilton contento. Problemi per Leclerc: Charles promette...
13.03.2026 10:22 di Giovanni Parterioli
La Ferrari esce dalle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina con umori altalenanti. Da un lato Hamilton, felice per il 4° posto in griglia che però chiede a Maranello un lavoro in particolare sul motore. Dall'altro lato del box Ferrari F1, Charles Leclerc, 6°, promette per domani di pooter fare una rimonta, ma svela un problema clamoroso che lo ha frenato. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, PROBLEMA CLAMOROSO PER LECLERC <<<