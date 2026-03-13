Lazio, la coperta è corta: doppia incognita Patric contro il Milan
RASSEGNA STAMPA - Suona di nuovo la sirena dell’emergenza in casa Lazio. Non solo la fine anticipata della stagione per Provedel e Rovella, a complicare i piani di Sarri ci si mette anche l’indisponibilità di Cataldi e le condizioni tutte da valutare di Romagnoli e Patric. Uomini contati, quindi, e calciatori costretti a sdoppiarsi in vista del Milan ma non senza incognite.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, Sarri sta continuando a lavorare con Patric da vertice basso a Formello. Lo spagnolo, subentrato da play già con il Sassuolo, rimane il principale candidato a occupare quella zona di campo anche contro il Milan. I piani del tecnico della Lazio, però, potrebbero essere complicati da un gioco a incastro da tenere in considerazione viste le tante assenze in rosa.
Sulla carta dovrebbe essere Basic a dividersi i novanta minuti con lo spagnolo in mediana. Ma il croato rimane ancora da valutare e non a caso in quel reparto è stato provato a Formello anche Taylor. Altre riflessioni, però, devono essere fatte guardando alla difesa, dove Romagnoli è tutt’altro che certo di rispondere presente. E in caso di forfait Patric, che tra l’altro non ha ancora i novanta minuti nelle gambe dopo la lunga assenza, rimarrebbe anche l’unica soluzione di ruolo dietro a Gila e Provstgaard per non dover riadattare Marusic al centro. Un complesso gioco a incastri che Sarri proverà a risolvere da qui a domenica mattina, prima di scegliere l’undici che sfiderà il Milan in serata all’Olimpico.