Milan, Galliani: "Così ho convinto Berlusconi a prendere Nesta"

Ospite al podcast 'Colpi da Maestro', Adriano Galliani ha ripercorso la sua carriera al Milan svelando alcuni retroscena relativi all'acquisto di Nesta dalla Lazio: "Ero in Sardegna e prendevo un caffè tutte le mattine con il presidente della Lazio, Cragnotti. Con lui avevo raggiunto un accordo per una cifra importantissima, 60 miliardi delle vecchie lire, ma Berlusconi mi disse di no".

Proseguendo, ha aggiunto: "Avevamo vinto i preliminari e quindi avremmo partecipato alla Champions League. Quella notte Berlusconi era a Copenaghen con altri primi ministri. Vedo al tg un'intervista al presidente in cui gli chiedono se i suoi ministri sono libersi di muoversi e lui risponde che i ministri, nel rispetto del budget, possono spostare il budget come meglio credono".

"A quel punto, prendo la palla al balzo, e, tramite una sua guardia, riesco a parlare con Berlusconi e gl chiedo: 'Ma io come ad del Milan sono equiparato ad un ministro?'. Lui mi risponde di sì. E gli dico che se prendiamo Nesta vinciamo la Champions, se vinciamo la Champions faremo molti ricavi. Berlusconi, un po' per stanchezza visto che erano le 4 di notte, mi fa capire che posso prenderlo. Arriva Nesta e vinciamo la Champions League che rimarrà sempre nel mio cuore. Il piacere di battere l'Inter in semifinale e poi la Juventus in finale è qualcosa che forse non succederà mai più. E Nesta ci ha dato una grande mano".

