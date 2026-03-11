Lazio, Bezzi sui tifosi: "Il ritorno allo stadio contro il Milan? Non capisco..."
Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato ai microfoni di TMW Radio la scelta dei tifosi della Lazio di rientrare allo Stadio Olimpico per la prossima gara di campionato contro il Milan. Nelle ultime gare in casa gli spalti erano rimasti praticamente vuoti per la contestazione contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole a riguardo.
"I tifosi della Lazio rientrano allo stadio? Sono un po' perplesso. Mi domando a che cosa serva scegliere una linea dura come quella di non andare allo stadio, neanche in una partita importante come quella di Coppa Italia contro l'Atalanta, e poi entrare col Milan. Non lo comprendo. Era meglio farlo contro l'Atalanta, che valeva molto di più. Non lo capisco. Rispetto il pensiero del popolo laziale, come lo chiama Sarri, ma forse era meglio fare diversamente".