Italia, Cassano: "Meglio Verratti al 40% di Tonali e Barella"

Il 26 marzo l’Italia di Gattuso scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord con il solo obiettivo di poter proseguire la sua corsa al Mondiale del 2026.

Degli azzurri, ai microfoni de Il Corriere della Sera, ha parlato Antonio Cassano che, come sempre, ha detto senza peli sulla lingua il suo pensiero: “Ottimismo? Ne ho due: l’allenatore e il portiere che è l’unico campione che abbiamo. Gattuso tirerà fuori l’anima dai giocatori, anche attaccandoli al muro se serve. Temo la seconda partita, se sarà in casa del Galles che gioca a mille all’ora dico: abbiamo personalità e ritmo per farcela? Dubito”.

Sui giocatori: “Verratti è un rischio ma Barella e Tonali non sono mai stati leader, meglio Verratti al 40”.

