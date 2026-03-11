Lazio, sui social si rivedono i tifosi: l'appuntamento verso il Milan - FOTO
Lazio - Milan sarà la gara del ritorno allo stadio dei tifosi. Dopo quattro partite con l'Olimpico praticamente vuoto per via della contestazione contro il presidente Lotito, il tifo organizzato biancoceleste ha deciso di rientrare sugli spalti per l'ultima volta in stagione (fatta eccezione per il derby). Per questo, sul profilo Instagram ufficiale della società sono riapparsi i tifosi: l'occasione è proprio l'appuntamento per la gara contro i rossoneri. Di seguito il post.
