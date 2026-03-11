Champions League, non solo Real - City: le gare degli ottavi in programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Il martedì di Champions League ha visto andare in scena le prime quattro gare d'andata degli ottavi di finale, tutte terminate con dei risultati più o meno sorprendenti. Il Galatasaray ha aperto la giornata battendo 1-0 il Liverpool in casa, mentre Bayern Monaco e Atletico Madrid hanno travolto rispettivamente Atalanta e Tottenham, ponendo una seria ipoteca sul passaggio di turno. Il Newcaste, infine, ha sfiorato l'impresa contro il Barcellona, uscito da St James' Park con un pari grazie al rigore di Yamal al 96'.

La seconda notte europea di questa settimana, verrà inaugurata dalla sfida tra Sporting Lisbona e la favola Bodo/Glimt, in programma alle 18:45. Alle 21:00, poi, l'Arsenal, ancora imbattuto nel torneo, ospiterà il Bayer Leverkusen e il Chelsea affronterà i campioni in carica del PSG al Parco dei Principi. A rubare la scena, però, sarà la sfida stellare tra Real Madrid e Manchester City, diventata ormai un classico negli ultimi anni.