Allegri punta la Lazio: il Milan ritrova Gimenez, out un big
Ripartiranno oggi i lavori a Formello per la Lazio in vista della gara di domenica sera all’Olimpico contro il Milan. Da valutare per Sarri sia Cataldi che Romagnoli: entrambi sono a rischio forfait, mentre Basic che potrebbe tornare tra i convocati pronto a giocarsi una maglia con Patric in mediana. Si lavora intanto anche a Milanello, dove Allegri dopo il derby vinto prepara la sfida con i biancocelesti.
Il Milan per l’occasione dovrebbe ritrovare tra i convocati Santiago Gimenez, che ha ripreso ad allenarti si dopo 133 giorni di stop per l’operazione alla caviglia. Non ci sarà invece Rabiot: il francese è squalificato ed è vivo il ballottaggio tra Ricci e Jashari per sostituirlo e completare il terzetto con Fofana e Modric, vista la contemporanea assenza anche di Loftus-Cheek, ancora i box.