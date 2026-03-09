Lazio, Motta a LSC: "Non pensavo di giocare. In campo ho nascosto l'emozione"

Una serata che non dimenticherà mai Edoardo Motta che ha esordito con l'aquila sul petto per la prima volta da titolare a 21 anni. Al termine della sfida, vinta dalla Lazio per 2-1 sul Sassuolo, ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contentissimo, è stata un'emozione indescrivibile, mi fa piacere il fatto che ci fossero anche i miei familiari e sono felice di aver debuttato davanti a loro".

"L’emozione c’era perché è un momento davvero inspiegabile. Fino a quando non si prova davvero, è il sogno di tutti i ragazzi che giocano a calcio, realizzarlo è veramente una gioia indescrivibile. Ho cercato anche di nascondere l’emozione per rimanere focalizzato nella gara".

"Non bisogna mai smettere di crederci perché può capitare a chiunque in qualsiasi momento questa volta è capitato a me ma spero possa capitare a chiunque perché è il sogno di tutti. Destino? Secondo me il destino ha giocato una parte importante in questa mia situazione".

"Ivan (Provedel, ndr) è una persona splendida e gli auguro di tornare il prima possibile anche perché la Lazio ha bisogno di un portiere come lui, sicuramente fa più comodo di un ragazzino senza esperienza. Non mi aspettavo di giocare, quando l’ho scoperto mi ha riempito il cuore di gioia. Ero davvero contento ed ero pronto a debuttare”.

"Al mister Marco Bizzarri, preparatore dei portieri, devo tanto perché è stato uno dei primi a dirmi che sarei potuto arrivare un giorno e ritrovarlo nella prima partita come avversario mi fa davvero piacere".

