Lazio, Gotti: "I cambi hanno fatto la differenza. Maldini? Da lui voglio di più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Luca Gotti, ospite nello studio di Sky in occasione del post-partita di Lazio-Sassuolo, ha analizzato la vittoria dei biancocelesti, soffermandosi su alcuni singoli. Ecco le parole dell'allenatore, ex collaboratore di Sarri:

“Non so se la Lazio l’abbia vinta col carattere. Di sicuro, i cambi hanno giovato al finale di partita. Il gol è stato agevolato da un’uscita avventata di Muric. I cambi hanno dato nuova vitalità, fino alla sostituzione avrei detto che Isaksen fosse il giocatore più determinante in campo fino a quel momento, poi invece Cancellieri ha dato elettricità, spirito. Maldini? Una prestazione sufficiente. Mi aspetto sempre un livello di eccellenza da lui, invece la partita è stata sufficiente.

"Questa squadra cos’ha di fortemente identitaria di Sarri? Il sistema di gioco, la fase difensiva, un ordine e un’occupazione degli spazi. Queste due squadre hanno tante analogie, la differenza sta nella qualità dei singoli”.