Lazio - Sassuolo, le formazioni ufficiali: Motta in porta, la scelta in attacco
09.03.2026 19:38 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Provstgaard, Patric, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Pedro, Ratkov, Dia. All.: Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. All.: Grosso.