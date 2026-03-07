Roma, tegola per Gasperini: stagione finita per un big
07.03.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini che dovrà rinunciare a Ferguson fino al termine della stagione.
L’irlandese è infatti volato a Brighton dove è stato sottoposto a un consulto medico per un persistente problema alla caviglia sinistra per il quale verrà operato la prossima settimana.
Vista la situazione, con molta probabilità, l’avventura di Ferguson alla Roma si concluderà così. Impossibile infatti che i giallorossi paghino i 40 milioni per il diritto di riscatto.
