Acerbi, che scontro tra la moglie e una follower: "Ti avrà mandato a ca**re"
07.03.2026 15:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Botta e risposta su Instagram tra una follower e la moglie di Acerbi. Tutto ha inizio con un commento di una follower che, sotto alla foto postata dalla moglie di Francesco Acerbi, decide di definire il difensore dell'Inter "inguardabile". Un altro follower si inserisce a rincara la dose: "Il potere dei soldi". E la follower conferma: "Denti storti, nasone". Ma Claudia Scarpari non ci sta... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ACERBI <
