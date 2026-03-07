Ex Lazio | Tottenham, Tudor a rischio esonero: i nomi in lizza per sostituirlo
RASSEGNA STAMPA - Poteva essere l'inizio di una nuova carriera per Igor Tudor, ma anche l'esperienza al Tottenham si sta rivelando complicata. Subentrato a stagione in corso per risanare la situazione dei londinesi al posto di Ange Postecoglou, il tecnico croato non sembra invece riuscito a entrare nella testa dei giocatori e a invertire la rotta.
Il Tottenham è ancora oggi a rischio retrocessione e sulla lista degli imputati c'è anche Tudor. La società sta riflettendo sul da farsi per dare un'ulteriore scossa all'ambiente.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in caso di eventuale esonero ci sarebbero Sean Dyche e Ryan Mason oltre a Robbie Kean e Roberto De Zerbi come possibili successori. Fra i profili caldi sembrerebbe anche esserci Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus.