Lazio, Sarri concede un giorno di riposo: il programma verso il Sassuolo

RASSEGNA STAMPA - La sfida di Coppa Italia è già in archivio, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. Lunedì il Sassuolo farà visita ai biancocelesti, l’appuntamento all’Olimpico è per le 20:45. Sarri, si legge sul Corriere dello Sport, avrà a disposizione due giorni per preparare l’incontro.

Ieri mattina la squadra ha effettuato la seduta di scarico e oggi sarà al riposo, il tecnico ha concesso un giorno di pausa. Gli allenamenti riprenderanno sabato alle 15:30 e domenica alle 16, il tecnico farà le sue valutazioni e in base alle fatiche accumulate negli ultimi impegni deciderà se sarà necessario o meno risparmiare qualche pedina.

É il caso di Gila che, prosegue il quotidiano, essendo rientrato da poco dopo lo stop per l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, sarà valutato nel corso della rifinitura. Intanto, l’allenatore attende il rientro di Basic che dovrebbe avvenire a breve. Il croato si era fermato contro la Juventus. Resterebbe fuori solamente Rovella, in fase di recupero per l’operazione post frattura della clavicola. I suoi tempi di recupero non sono brevi.

