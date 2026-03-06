Lazio, l'infermeria concede una tregua: Sarri ha recuperato (quasi) tutti

RASSEGNA STAMPA - Finalmente un po’ di tregua. L’infermeria sta concedendo respiro a Sarri, per la prima volta da inizio stagione. La lista degli infortunati, lunghissima fin dalla scorsa estate, ora vede scritti solo i nomi di Rovella e del lungodegente Gigot. Il tecnico ora può scegliere, può fare rotazioni. Attende risposte importanti da chi ha deluso, il primo a darle è stato Dia col gol nella sfida di Coppa Italia.

Sarri, sottolinea il Corriere dello Sport, spera di non dover più fare i conti con gli infortuni. I mesi trascorsi sono stati pesanti e hanno colpito ogni reparto limitando le scelte. Dele-Bashiru e Dia hanno convinto, lo stesso sta facendo Maldini. Zaccagni sta recuperando e Noslin è riuscito, in qualche modo, a dare la scossa subentrando. Il tecnico attende ora segnali da Ratkov. Cancellieri e Isaksen potranno continuare ad alternarsi. L'obiettivo è arrivare al top della forma per il ritorno della sfida di Coppa Italia, alla New Balance Arena la Lazio si giocherà la stagione visto che ormai il campionato non dà più spiragli europei.

