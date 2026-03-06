Ex Lazio | Tudor ancora a picco: il Tottenham è a un passo dalla zona retrocessione
06.03.2026 10:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tre partite e tre sconfitte, l’avventura dell’ex Lazio e Juve Igor Tudor sulla panchina del Tottenham, è tutt’altro che positiva.
Chiamato a risollevare le sorti degli Spurs e a dare una cambio di marcia Tudor non è ancora riuscito a sbloccare la situazione che però, ora, è sempre più delicata.
A dare il colpo di grazie al Tottenham ci ha pensato il Crystal Palace che si è imposto con un secco 3-1. Un ko amaro e che proietta gli Spurs al 16° posto in classifica a solo una lunghezza dal terzultimo posto occupato dal West Ham.
