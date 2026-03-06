Zaniolo "perdona" gli errori del passato: "Difficile tenere i piedi per terra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nicolò Zaniolo si è raccontato al podcast Fuarce Udin! di Banca360FVG, ricordando i giorni del suo passaggio in bianconero, ma anche l'esperienza vissuta nella Capitale, sponda Roma:

Quando si è reso conto che tutti avevano aspettative nei suoi confronti?

"Con la Roma ho fatto l'esordio al Bernabeu e ancora non avevo giocato in Serie A. Quando la gente comincia ad abituarsi al tuo nome non sei più un ragazzino e devi dimostrare. Non l'ho capito, ma le richieste e le responsabilità diventavano sempre più alte. Prima di Madrid avevo 5mila follower su Instagram, dopo 120mila... Lì capisci che ti è cambiata un po' la vita e automaticamente le persone ti conoscono un po' di più e la vita privata comincia a essere più difficile".

Il fatto di essere un predestinato le ha messo più peso addosso?

"Sì, automaticamente sì perché avevo 19 anni. È tutto bello, ma non sai reggere così tanto quella pressione. Non è facile, anche tenere i piedi a terra, ogni domenica ti guardano".