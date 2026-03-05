Lazio, Sarri: "Ho sentito i tifosi fuori. Mi rimane un retropensiero..."
05.03.2026 00:07 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato dopo il pareggio contro l'Atalanta in Coppa Italia soffermandosi sull'assenza dei tifosi (in contestazione contro la società) allo stadio Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Stadio vuoto? Mi rimane un retropensiero, nel momento in cui a un certo punto hanno cominciato a infervorirsi i 6mila di questa sera. Se la squadra poteva trascinare quelli, pensate con 40mila... Mi rimane il retropensiero è che se erano tutti si poteva anche vincere. A un certo punto li ho anche sentiti all'esterno, non so se li hanno sentiti anche i ragazzi in campo. Ma era già qualcosa. Noi ne abbiamo bisogno, lo sanno tutti. Rispetto comunque la loro decisione".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.