Atalanta, Hien a Mediaset: "Bello giocare per i trofei. Lazio? È sempre un po’ strano…”
04.03.2026 20:45 di Saverio Cucina Twitter: @@19saverio87
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel pre-partita della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, il difensore dell’Atalanta Isak Hien è intervenuto ai microfoni di Mediaset, condividendo sensazioni e aspettative in vista della sfida: “Vogliamo Vogliamo sempre giocare per i trofei. Una coppa che vogliamo vincere e speriamo di farlo. La Lazio? Sempre un po’ strano giocare due partite vicine contro la stessa squadra. Dobbiamo fare ancora di più per vincere stasera”.
autore
Saverio Cucina
Giornalista pubblicista, classe 1987. Dal 2013 collaboro con Lalaziosiamonoi. Mi occupo di sport, cultura e politica. Laureato in Informazione, Editoria e Giornalismo a Roma Tre, ho lavorato nello staff politico del Comune di Fiumicino (2018-2023). Per Typimedia ho pubblicato Laziali in 100 personaggi (+1) e Fiumicino, le 100 meraviglie (+1).