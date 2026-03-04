Lazio, Piccari contro Lotito: "Telefonata inascoltabile, è inaccettabile!"
Nel suo intervento ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha parlato della telefonata di un tifoso della Lazio al presidente Lotito diventata virale sul web nei giorni scorsi. Di seguito il suo pensiero a riguardo: "E poi chiudo con la telefonata di Lotito. E' un'altra delle tante uscite, ma questa è ancora peggio. Inaccettabile che chi ricopre un ruolo si metta a parlare in questa maniera. Bisognerebbe imparare a non rispondere. La trovo una telefonata inascoltabile, chi ha un ruolo anche politico non può parlare in quella maniera. E poi è irrispettosa nei confronti di un club, di chi lavora, del suo allenatore e dei tifosi. Come si può pensare di ricucire un rapporto così. Chi sta vicino a Lotito possibile che non riesca ad aiutarlo e dargli un consiglio in tal senso?".