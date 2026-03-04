Atalanta, i convocati di Palladino per la Lazio: out Ederson, torna Ahanor

Atalanta, i convocati di Palladino per la Lazio: out Ederson, torna Ahanor
In vista della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha stilato la lista dei calciatori convocati. Presente Ahanor, out invece Ederson così come i lugnodegenti Raspadori e De Ketelaere. Di seguito tutti i nomi.

- Ahanor Honest (69)

- Bakker Mitchel (5)

- Bellanova Raoul (16)

- Bernasconi Lorenzo (47)

- Carnesecchi Marco (29)

- de Roon Marten (15)

- Djimsiti Berat (19)

- Hien Isak (4)

- Kolašinac Sead (23)

- Kossounou Odilon (3)

- Krstović Nikola (90)

- Musah Yunus (6)

- Pašalić Mario (8)

- Rossi Francesco (31)

- Samardžić Lazar (10)

- Scalvini Giorgio (42)

- Scamacca Gianluca (9)

- Sportiello Marco (57)

- Sulemana Kamaldeen (7)

- Vavassori Dominic (45)

- Zalewski Nicola (59)

- Zappacosta Davide (77)

Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.