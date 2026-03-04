Atalanta, i convocati di Palladino per la Lazio: out Ederson, torna Ahanor
04.03.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di www.imagephotoagency.it
In vista della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha stilato la lista dei calciatori convocati. Presente Ahanor, out invece Ederson così come i lugnodegenti Raspadori e De Ketelaere. Di seguito tutti i nomi.
- Ahanor Honest (69)
- Bakker Mitchel (5)
- Bellanova Raoul (16)
- Bernasconi Lorenzo (47)
- Carnesecchi Marco (29)
- de Roon Marten (15)
- Djimsiti Berat (19)
- Hien Isak (4)
- Kolašinac Sead (23)
- Kossounou Odilon (3)
- Krstović Nikola (90)
- Musah Yunus (6)
- Pašalić Mario (8)
- Rossi Francesco (31)
- Samardžić Lazar (10)
- Scalvini Giorgio (42)
- Scamacca Gianluca (9)
- Sportiello Marco (57)
- Sulemana Kamaldeen (7)
- Vavassori Dominic (45)
- Zalewski Nicola (59)
- Zappacosta Davide (77)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.