Lazio - Atalanta, nuovo comunicato del tifo organizzato: i dettagli

A poco più di 48 ore dalla sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia, i gruppi organizzati della tifoseria biancoceleste hanno diramato un nuovo comunicato in merito alla protesta e alla decisione di lasciare lo stadio vuoto: “È ormai sotto gli occhi di tutti come il distacco tra società e tifosi sia ormai giunto a livelli insanabili, continuiamo a constatare da parte della dirigenza della SS Lazio continue provocazioni verso di noi. Regalare biglietti a destra e a manca con il rischio concreto di far entrare anche tifosi non laziali a tifare Atalanta è ciò che qualifica il pensiero e la strategia del Sig. Lotito e dei suoi accoliti, tutto questo fregandosene di quei 30mila tifosi che invece, pur potendo arrivare una prelazione con un abbonamento pagato, per amore e con grande sacrificio hanno deciso di non usufruirne”.

“Siamo amareggiati nel non poter far altro che constatare che la decisione presa di rimanere, per l’ennesima volta fuori dallo stadio per la partita Lazio-Atalanta, una semifinale di Coppa Italia non una semplice partita di campionato, sia quella giusta!” Non ne deve però pagare lo scotto la squadra, ci sentiamo quindi di trovare un modo per farci vedere vicini ai ragazzi”.

“Chiediamo a chi ne ha le facoltà di far passare il pullman della squadra a Ponte Milvio dove stazioneremo prima della partita contro i bergamaschi per far sentire ai giocatori il nostra calore, spostandoci poi in corteo sotto la Nord per ascoltare la partita alla radio e intonare i nostri cori e farli sentire fin dentro al campo”.

“In questo momento delicato di dolore per tutti noi, sfiliamo in corteo fino a quel piazzale che abbiamo negli anni sempre difeso, e facciamo rivivere ai nostri ragazzi quel clima che ci meriteremmo, sotto la nostra Nord. Avanti Lazio! Avanti Laziali!”. Firmato i Gruppi del Tifo Organizzato.

