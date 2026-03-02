Serie A, si chiude la 27ª giornata: chi scende in campo

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA TURCHIA: "LA LAZIO È SU UN BOMBER DELL'MLS" CALCIOMERCATO LAZIO - Si è conclusa da pochi giorni la finestra invernale di calciomercato, ma ci sono alcune riflessioni che andranno fatte anche per giugno. Tra i dubbi per la permanenza di Sarri, i giocatori in scadenza di contratto e le altre cessioni in...