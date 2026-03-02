Serie A, si chiude la 27ª giornata: chi scende in campo
02.03.2026 10:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Mancano ancora due partite e la 27ª giornata potrà dirsi conclusa. A mancare all'appello sono Pisa e Bologna, che scenderanno in campo alle 18.30 e Udinese e Fiorentina alle 20.45.
Specialmente l'ultima sarà una sfida importante per la Lazio in ottica classifica. I biancocelesti dopo la sconfitta con il Torino rimangono fermi al decimo posto con 34 punti e se l'Udinese dovesse battere la Fiorentina scavalcherà la squadra di Sarri portandosi a 35.
Chiara Scatena
