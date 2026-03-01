RIVIVI DIRETTA - Lazio, Isaksen fa mea culpa: "Siamo delusi, è tutta colpa nostra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, ha analizzato la sconfitta di questo pomeriggio contro il Torino. Il danese ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la sfida contro i granata, valida per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A.

Che momento è per la Lazio?

"È difficile da spiegare, ho visto una squadra che si è allenata con fame. Abbiamo sbagliato tecnicamente e mentalmente, è molto strano. Abbiamo una gara importantissima mercoledì, ma dovevamo dare tutto anche oggi. Cerco sempre di essere positivo, abbiamo l'Atalanta ma sono deluso per oggi".

La classifica non dà stimoli?

"Siamo tristi, ma non è una scusa. Se siamo dove siamo è colpa nostra, siamo nella terra di nessuno in campionato ed è un momento negativo. Ma abbiamo la possibilità di sistemare la stagione. In campionato sarà difficile, in Coppa Italia daremo tutto. Ma non possiamo sbagliare così tante partite di Serie A".