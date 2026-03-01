Lazio, brutto stop a Torino: Simeone e Zapata, è notte per i biancocelesti

Brutta sconfitta per la Lazio a Torino: un gol per tempo di Simeone e Zapata mettono al tappeto i biancocelesti. Mercoledì la semifinale di Coppa Italia

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio arriva male alla semifinale di Coppa Italia, subendo una pesante sconfitta per 2-0 contro il Torino, che si rialza dopo il cambio d'allenatore. Con un gol per tempo di Simeone e Zapata i granata mettono al tappeto i biancocelesti che provano una reazione soltanto nel finale. Manca ancora il gol in trasferta, mentre l'organizzazione difensiva non è stata la solita che ha permesso alla squadra di Sarri di avere un buon rendimento esterno. Mercoledì contro l'Atalanta la Lazio si gioca di fatto la stagione, vista la situazione ormai cristallizzata in campionato.

LE SCELTE - Non fa troppo turnover Sarri a tre giorni dalla semifinale di Coppa Italia. Dentro Cancellieri al posto di Isaksen e Ratkov centravanti (seconda da titolare), per il resto la formazione attesa. Davanti a Provedel, Marusic, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini. Conferma per Belayhane da mezzala destra come a Cagliari, con Cataldi play e Taylor interno sinistro. Completa il tridente d'attacco Zaccagni.

TASSA SIMEONE - La prima azione è del Torino, contropiede di Simeone, che viene chiuso a più riprese da Pellegrini. Su un cross alto di Taylor la palla rimbalza a campanile in area, Obrador la tocca con il braccio e subito dopo anche Cancellieri: per Abisso non c'è nulla, anche il Var rimane silente. Cancellieri si libera di Ebosse e calcia verso la porta, respinta con il corpo da Ismajli. Al 21' tiro di Zapata contratto da Romagnoli, Pellegrini aspetta l'uscita di Provedel e si perde Simeone che spizza e rende vano il tentativo di Provstgaard di salvare sulla linea. Torino in vantaggio. Ci prova ancora Simeone, Provedel salva in corner. La Lazio subisce il contraccolpo dopo il gol e in un paio di occasioni la difesa viene messa sotto pressione dagli attaccanti granata. Tenta la reazione Zaccagni con una discesa sulla sinistra, palla in mezzo a Belahyane, aggancio con il destro e tiro di sinistro, Coco salva la sua porta da un gol sicuro. Cancellieri scappa alle spalle di Obrador, mette in mezzo il pallone, troppo alto per Zaccagni e Ratkov. Ammonito Gineitis per aver strattonato alle spalle Zaccagni.

LA CHIUDE ZAPATA - Nella Lazio dentro Dele-Bashiru e Noslin per Belahyane e Ratkov. Al 53' Obrador mette in mezzo per Zapata che di testa batte Provedel. Raddoppio del Torino. Prova una reazione Noslin con un tiro da fuori, respinge Paleari. Vlasic supera Romagnoli sulla sinistra, cross per Lazaro che calcia al volo, respinge con il corpo Pellegrini. Altre due sostituzioni nella Lazio, entrano Nuno Tavares e Isaksen al posto di Pellegrini e Cancellieri. Mischia su calcio d'angolo per i granata, salva Romagnoli su Simeone. D'Aversa inserisce Ilic per Gineitis. Qualche minuto più tardi Nkounkou e Casadei per Obrador e Zapata. Marusic cerca Zaccagni nel cuore dell'area, aggancio troppo arretrato per il capitano biancoceleste. Tavares sfonda a sinistra, cross basso per Noslin, chiude in angolo Ebosse. Sulla respinta del corner Cataldi calcia dalla distanza, palla alta. Azione della Lazio a sinistra, scarico a destra su Dele-Bashiru che calcia dall'interno dell'area di rigore e colpisce il corpo di Ebosse. Ultima sostituzione per Sarri, Dia per Zaccagni. Nel Torino Kulenovic per Simeone. Paleari salva la sua porta su colpo di testa di Romagnoli da distanza ravvicinata. Ammonito Kulenovic per un fallo ai danni di Tavares e poco dopo giallo anche per il terzino biancoceleste.

