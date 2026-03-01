RIVIVI DIRETTA - Torino - Lazio 2-0: Simeone e Zapata stendono i biancocelesti
Serie A Enilive | 27ª giornata
Domenica 1° marzo 2026, ore 18:00
Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
TORINO - LAZIO 2-0
Marcatori: Simeone (21', T), Zapata (53', T).
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati (84' Tameze), Gineitis (68' Ilic), Obrador (73' Nkounkou); Simeone (84' Kulenovic), Zapata (73' Casadei). A disp.: Israel, SIviero, Biraghi, Marianucci, Maripan, Pedersen, Anjorin, Adams, Njie. All.: D’Aversa
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (65' Nuno Tavares); Taylor, Cataldi, Belahyane (46' Dele-Bashiru); Cancellieri (65' Isaksen), Ratkov (46' Noslin), Zaccagni (81' Dia). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Przyborek, Farcomeni. All.: Sarri.
Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo); Assistenti: Imperiale - Cavallina; IV Uomo: Tremolada; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paterna.
Ammoniti: Gineitis (45+1', T), Vlasic (79', T), Tameze (90'+1', T), ulenovic (90'+2', T), Nuno Tavares (90'+3', L).
Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
SECONDO TEMPO
90'+4' - Triplice fischio. Torino - Lazio termina 2-0.
90'+3' - Tavares entra duro su Vlasic, l'arbitro estrae il giallo.
90'+2' - Ammonito anche Kulenovic per un fallo su Tavares.
90'+1' - Cartellino giallo per Tameze.
90' - Concessi quattro minuti di recupero.
90' - Vlasic calcia col mancino sul primo palo, Provedel fa buona guardia e si rifugia in angolo.
89' - Provstgaard incorna di testa sul secondo palo, ma non centra la porta.
87' - Paleari strepitoso. Sugli svilupi di un corner, Marusic fa una sponda per Romagnoli, che colpisce di testa da pochi passi trovando una gran risposta del portiere granata.
84' - Ultime due sostituzioni nel Torino: fuori Simeone e Prati, dentro Kulenovic e Tameze.
81' - Sarri spende il suo ultimo cambio: fuori Zaccagni, dentro Dia.
79' - Vlasic ammonito per un intervento a gamba alta su Provstgaard.
79' - Dele-Bashiru calcia a botta sicura all'interno dell'area granata, ma trova la decisiva respinta di Ebosse.
76' - Sugli sviluppi di un corner Cataldi prova la botta da fuori: pallone sopra la traversa.
75' - Tavares sgasa sulla sinistra e mette al centro per Noslin che viene chiuso in angolo.
73' - Doppio cambio nel Toro: fuori Obrador e Zapata, dentro Nkounkou e Casadei.
68' - Primo cambio per i padroni di casa: Ilic entra al posto di Gineitis.
65' - Altre due sostituzioni lato Lazio: Isaksen e Nuno Tavares prendono il posto di Cancellieri e Pellegrini.
59' - Lazaro calcia al volo all'interno dell'area biancoceleste e viene murato dalla schiena di Pellegrini.
55' - Noslin calcia a giro dal limite, Paleari respinge in tuffo.
53' - Raddoppia il Torino. Obrador lascia partire un cross dalla sinistra sul quale Zapata è lasciato libero di incornare di testa e trafiggere Provedel.
51' - Prati stacca più in alto di tutti su un corner granata, ma non riesce a inquadrare lo specchio.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
46' - Due sostituzioni per Sarri all'intervallo: dentro Dele-Bashiru e Noslin, fuori Belahyane e Ratkov.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Termina il primo tempo: 1-0 all'intervallo.
45'+1' - Gineitis trattiene per la maglia Zaccagni: l'arbitro estrae il primo cartellino giallo del match.
45' - Il IV Uomo segnala un minuti di recupero.
44' - Simeone prova a deviare verso la porta un cross di Lazaro, Provedel controlla senza problemi.
37' - Occasione Lazio! Zaccagni va sul fondo e serve Belahyane, che calcia da pochi passi trovando il salvataggio decisivo di Coco.
35' - La Lazio sembra aver accusato il vantaggio granata. Ancora nessuna occasione per i biancocelesti e Toro sempre più intraprendente.
29' - Punizione tesa di Pellegrini, Ratkov stacca di testa e spedisce la sfera lontana dalla porta.
23' - Simeone impegna Provedel con un rasoterra dal limite, il portiere si rifugia in angolo.
21' - Torino in vantaggio. Simeone si getta per primo su una conclusione di Zapata rimpallata e supera Provedel in uscita.
16' - Gara spezzettata, tanti errori in fase di impostazione.
10' - Inizio di gara vivace, ancora nessuna grande occasione per le due squadre.
7' - Timide proteste dei biancocelesti per un tocco con la mano di Obrador nell'area granata. Abisso lascia giocare.
5' - Prati prova a sorprendere Provedel da fuori, pallone largo.
4' - Il Toro si affaccia in avanti: due tentativi di conclusione Simeone e Lazaro vengono murati dalla retroguardia biancoceleste.
3' - Coco entra subito duro su Zaccagni, Abisso lo richiama.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Torino - Lazio, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18:00 per il fischio d'inizio.