RIVIVI DIRETTA - Torino - Lazio 2-0: Simeone e Zapata stendono i biancocelesti

01.03.2026 19:54 di  Christian Gugliotta   vedi letture
© foto di www.imagephotoagency.it

Serie A Enilive | 27ª giornata

Domenica 1° marzo 2026, ore 18:00

Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

TORINO - LAZIO 2-0

Marcatori: Simeone (21', T), Zapata (53', T).

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati (84' Tameze), Gineitis (68' Ilic), Obrador (73' Nkounkou); Simeone (84' Kulenovic), Zapata (73' Casadei). A disp.: Israel, SIviero, Biraghi, Marianucci, Maripan, Pedersen, Anjorin, Adams, Njie. All.: D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (65' Nuno Tavares); Taylor, Cataldi, Belahyane (46' Dele-Bashiru); Cancellieri (65' Isaksen), Ratkov (46' Noslin), Zaccagni (81' Dia). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Przyborek, Farcomeni. All.: Sarri.

Arbitro: Rosario Abisso (sez. Palermo); Assistenti: Imperiale - Cavallina; IV Uomo: Tremolada; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paterna.

Ammoniti: Gineitis (45+1', T), Vlasic (79', T), Tameze (90'+1', T), ulenovic (90'+2', T), Nuno Tavares (90'+3', L).

Recupero: 1' p.t., 4' s.t.

SECONDO TEMPO

90'+4' - Triplice fischio. Torino - Lazio termina 2-0.

90'+3' - Tavares entra duro su Vlasic, l'arbitro estrae il giallo.

90'+2' - Ammonito anche Kulenovic per un fallo su Tavares.

90'+1' - Cartellino giallo per Tameze.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

90' - Vlasic calcia col mancino sul primo palo, Provedel fa buona guardia e si rifugia in angolo.

89' - Provstgaard incorna di testa sul secondo palo, ma non centra la porta.

87' - Paleari strepitoso. Sugli svilupi di un corner, Marusic fa una sponda per Romagnoli, che colpisce di testa da pochi passi trovando una gran risposta del portiere granata.

84' - Ultime due sostituzioni nel Torino: fuori Simeone e Prati, dentro Kulenovic e Tameze.

81' - Sarri spende il suo ultimo cambio: fuori Zaccagni, dentro Dia.

79' - Vlasic ammonito per un intervento a gamba alta su Provstgaard.

79' - Dele-Bashiru calcia a botta sicura all'interno dell'area granata, ma trova la decisiva respinta di Ebosse.

76' - Sugli sviluppi di un corner Cataldi prova la botta da fuori: pallone sopra la traversa.

75' - Tavares sgasa sulla sinistra e mette al centro per Noslin che viene chiuso in angolo.

73' - Doppio cambio nel Toro: fuori Obrador e Zapata, dentro Nkounkou e Casadei.

68' - Primo cambio per i padroni di casa: Ilic entra al posto di Gineitis.

65' - Altre due sostituzioni lato Lazio: Isaksen e Nuno Tavares prendono il posto di Cancellieri e Pellegrini.

59' - Lazaro calcia al volo all'interno dell'area biancoceleste e viene murato dalla schiena di Pellegrini.

55' - Noslin calcia a giro dal limite, Paleari respinge in tuffo.

53' - Raddoppia il Torino. Obrador lascia partire un cross dalla sinistra sul quale Zapata è lasciato libero di incornare di testa e trafiggere Provedel.

51' - Prati stacca più in alto di tutti su un corner granata, ma non riesce a inquadrare lo specchio.

46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.

46' - Due sostituzioni per Sarri all'intervallo: dentro Dele-Bashiru e Noslin, fuori Belahyane e Ratkov.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina il primo tempo: 1-0 all'intervallo.

45'+1' - Gineitis trattiene per la maglia Zaccagni: l'arbitro estrae il primo cartellino giallo del match.

45' - Il IV Uomo segnala un minuti di recupero.

44' - Simeone prova a deviare verso la porta un cross di Lazaro, Provedel controlla senza problemi.

37' - Occasione Lazio! Zaccagni va sul fondo e serve Belahyane, che calcia da pochi passi trovando il salvataggio decisivo di Coco.

35' - La Lazio sembra aver accusato il vantaggio granata. Ancora nessuna occasione per i biancocelesti e Toro sempre più intraprendente.

29' - Punizione tesa di Pellegrini, Ratkov stacca di testa e spedisce la sfera lontana dalla porta.

23' - Simeone impegna Provedel con un rasoterra dal limite, il portiere si rifugia in angolo.

21' - Torino in vantaggio. Simeone si getta per primo su una conclusione di Zapata rimpallata e supera Provedel in uscita.

16' - Gara spezzettata, tanti errori in fase di impostazione.

10' - Inizio di gara vivace, ancora nessuna grande occasione per le due squadre.

7' - Timide proteste dei biancocelesti per un tocco con la mano di Obrador nell'area granata. Abisso lascia giocare.

5' - Prati prova a sorprendere Provedel da fuori, pallone largo.

4' - Il Toro si affaccia in avanti: due tentativi di conclusione Simeone e Lazaro vengono murati dalla retroguardia biancoceleste.

3' - Coco entra subito duro su Zaccagni, Abisso lo richiama.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta di Torino - Lazio, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18:00 per il fischio d'inizio.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.