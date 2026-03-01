Lazio, da calcio d'angolo non segni mai: i numeri preoccupano
La produzione offensiva della Lazio è quasi inesistente. Se a una difficoltà così evidente ci si affianca anche l'incapacità di sfruttare le palle inattive, allora le problematiche aumentano e si fanno più nitide.
Contro il Torino, la Lazio ha raggiunto un dato che definisce alla perfezione quanto questo difetto stia diventando un problema: come riportato da Sky Sport, dall'ultimo gol segnato da calcio d'angolo ne sono stati battuti altri cento senza che venissero sfruttati.
