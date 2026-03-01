Lazio, i numeri dell'attacco sono horror: il dato
01.03.2026 20:01 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Cade la Lazio, cade per mano del “nuovo” Torino di D’Aversa che si impone per 2-0 con le reti di Simeone e Zapata.
Un brutto stop per la squadra di Sarri ma, quello che salta più all’occhio, è la difficoltà dell’attacco ad andare in gol. I biancocelesti hanno il peggior rendimento in trasferta della Serie A e, a questo, si aggiunge anche un altro dato: nessuno degli attaccanti è ancora andato a segno in questo questo 2026.
Un dato che deve far riflettere, soprattutto in vista del doppio impegno in Coppa Italia contro l'Atalanta.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide