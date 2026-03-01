Torino - Lazio | Obrador con il braccio, ma niente rigore: la spiegazione di Marelli
01.03.2026 18:12 di Simone Locusta
Nei primi minuti di Torino - Lazio, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, c'è stato un episodio che avrebbe potuto far girare l'inerzia della gara in favore dei biancocelesti.
All'interno dell'area di rigore granata c'è stato un tocco di braccio di Rafael Obrador, terzino del Torino. L'arbitro ha lasciato correre e il Var non è intervenuto sulla questione. Dagli studi di Dazn è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli per spiegare la scelta di Abisso. Di seguito le sue parole
"Tocco di braccio piuttosto largo di Obrador, ma nel momento in cui il pallone rimbalza lui era di spalle e si vede arrivare il pallone all'improvviso, a mio parere corretto lasciar correre perché non c'è nulla di innaturale in quello che abbiamo visto".
