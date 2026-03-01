Sassuolo - Atalanta, espulso Pinamonti: salterà la Lazio
Dopo solo quindici minuti di gioco, il Sassuolo resta in dieci uomini contro l'Atalanta per il cartellino rosso mostrato a Pinamonti. Il centravanti neroverde è stato punito per un intervento con il piede a martello su Djimsiti. Per questo, quindi, salterà la prossima giornata di campionato contro la Lazio all'Olimpico (lunedì 9 marzo, ore 20:45).
