Lazio, la contestazione prosegue in tutta Roma: spuntano altri striscioni - FT
Prosegue la contestazione dei tifosi della Lazio in tutta Roma. Non solo lo stadio deserto anche per la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nei giorni scorsi sono stati appesi, in più parti della città, dei manifesti contro il presidente della Lazio e il suo partito, Forza Italia. Questa mattina, in zona Tiburtina, è spuntato l'ennesimo striscione contro il patron biancoceleste. "Lotito via", il testo del messaggio che campeggia di fronte alla fermata della metropolitana Santa Maria del Soccorso.
Anche su Via Ostiense è stato appeso un altro striscione, dal testo molto simile. "Lotito Vattene", si legge. La contestazione, insomma, pare destinata ad andare avanti all'Olimpico, ma anche per le strade di Roma, dove il malcontento nei confronti della società si è fatto più acuto.