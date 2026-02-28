Serie A, tris del Como al Lecce: Fabregas sogna la Champions
28.02.2026 17:05 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Como supera per 3-1 il Lecce e ottiene tre punti cruciali nella corsa a un posto in Champions League. Dopo aver incassato il gol salentino firmato Coulibaly, la squadra di Fabregas trova subito la reazione, con il gol di Douvikas che riporta il risultato in parità.
AL 36' i lariani passano grazie al centro di un ispirato Jesus Rodriguez, per poi allungare il vantaggio allo scadere del primo tempo grazie al colpo di testa di Kempf su una precisa punizione battuta da Da Cunha.
Il Como sale, così, a quota 48 punti, scavalcando la Juventus in classifica e portandosi momentaneamente a meno due dal quarto posto. I giallorossi, invece, non si schiodano dal diciassettesimo posto, restando invischiati nella lotta salvezza.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.