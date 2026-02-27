Calciomercato Lazio | Due ali per Sarri: in pole c'è Alajbegovic
RASSEGNA STAMPA - Più di metà stagione in archivio, l’obiettivo Coppa Italia e la voglia di risalire la classifica ma, in casa Lazio, si ragiona anche su quello che sarà il mercato della prossima stagione.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport le strategia di mercato dipenderanno dalla permanenza o meno di Sarri in panchina. La società sarà chiamata a decidere se cambiare squadra o allenatore tenendo però in considerazione il fatto che il tecnico toscano ha un contratto fino al 2028.
Senza dubbio si lavorerà in attacco: verranno valutate offerte per Noslin e Isaksen con il ds Fabiani che nel suo taccuino ha già due profili: quello di Alajbegovic del Salisburgo e Schjelderup del Benfica, un 2007 e un 2004.
Alajbegovic, su cui la Lazio ha lavorato anche a gennaio nell’operazione Ratkov, ha 18 anni, ha messo a segno 7 gol nel campionato austriaco, 2 in Europa League e 2 in Coppa austriaca per un totale di 11 reti in 32 presenze e 3 assist. Nella Lazio andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Zaccagni.
Anche sulle fasce bisognerà ragionare. A destra ci sarebbero solo Isaksen e Cancellieri, a sinistra solo Zaccagni nel caso Maldini non venga riscattato. Pedro andrà via a zero mentre Noslin è ancora un rebus. La Lazio conta di far crescere Przyborek anche se, per Sarri, al momento è solo un’ala.
