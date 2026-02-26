Lazio, Esposito: "Il distacco tra presidente e tifoseria non aiuta"

Massimiliano Esposito, ex calciatore di Lazio, Napoli e Verona tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare di varie tematiche riguardano la Serie A, tra cui quelle della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Questa è una situazione che purtroppo persiste da tanto, questo distacco tra presidente e tifoseria sicuramente non aiuta, l'annata negativa può capitare, vedere una Lazio al decimo posto sicuramente non è entusiasmante per i tifosi, non è entusiasmante per uno sportivo che conosce ovviamente la storia anche di questa società e di questa squadra. Però ripeto, sono annate che si attraversano, bisogna capire internamente che lavoro si sta facendo perché se si è investito in alcuni giocatori e c'è bisogno di tempo, vedi come ha fatto la Roma con Gasperini, hanno investito su un allenatore, su una rosa giovane e stanno ottenendo risultati sin da subito. Però ecco, hanno investito e sicuramente se non finiscono il campionato nelle prime 4-5 sanno che comunque hanno investito nel tempo".

"Io mi auguro che così abbia fatto anche la Lazio perché al di là di quelle che possono essere le belle sorprese come il Como, come l'Atalanta, come anche il Bologna stesso, che stanno in realtà belle, che si giocano le prime 4-5-6 posizioni, vedere squadre di un certo livello come la Lazio stare addirittura a metà classifica sicuramente vuol dire che qualcosa bisogna fare".