Calciomercato Lazio | Romagnoli all'Al-Sadd: c'è la conferma di Romano
03.06.2026 20:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli e la Lazio sono pronti a dirsi addio. L'Al-Sadd è tornato alla carica, a gennaio è stato molto vicino ad acquistare il centrale biancoceleste, ma poi non se n'è fatto più nulla. La trattativa è in stato avanzato, come conferma anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:
"L'Al Sadd ha raggiunto un accordo con Alessio Romagnoli, il difensore ha accettato la proposta. Non è stato ancora raggiunto un accordo tra i due club, ci sono alcuni dettagli da sistemare. L'Al Sadd è fiducioso di poter chiudere la trattativa entro la prossima settimana".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.