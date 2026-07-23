Ex Lazio | Martinez sfida Provedel: "Fare il secondo è dura..."

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Josep Martinez è pronto a prendersi la scena. Da portiere titolare dell'Inter, questa volta. L'addio di Yann Sommer ha lanciato il portiere spagnolo dopo due anni da vice. Al posto dell'ex Borussia Mönchengladbach è arrivato Ivan Provedel, titolare della Lazio di Sarri durante l'ultima stagione. Non un portiere qualunque, saprà dare filo da torcere, ma Martinez ha le idee chiare e vuole raggiungere i suoi obiettivi. Di seguito le sue parole rilasciate ai taccuini de Il Giorno:

"Da due anni sono qua a imparare e migliorare, aspettando un’opportunità come questa. Non vedo l’ora che arrivi la prima di campionato per riassaporare il calcio ‘vero’. Fare il secondo è dura. Vorrei riuscire a fare il Double da primo portiere e arrivare in fondo anche in Champions League".